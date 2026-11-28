В Чугуеве на востоке Украины 5 тыс. абонентов остались без теплоснабжения

В городе на востоке Украины 5 тыс. человек остались без теплоснабжения В Чугуеве на востоке Украины 5 тыс. абонентов остались без теплоснабжения

Москва28 ноя Вести.Теплоснабжение отключили у пяти тысяч человек в Чугуеве Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщила глава города Галина Минаева.

Временно прекращено теплоснабжение 26 многоквартирных домов общим количеством около 5 тыс. абонентов написала она в Telegram-канале

Сегодня, в ходе ночных ударов российской армии, была поражена электроподстанция "Заречье" в Белой Церкви (Киевская область). Также целями стали четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях.

В Одесской области выведен из строя резервуар с горючим, использовавшимся для обеспечения ВСУ. Помимо этого, в Черном море, южнее Одессы, под удар попал украинский сухогруз.

За минувшую неделю российские войска нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Под контроль российских бойцов перешли два населенных пункта: Барвиновка в Запорожской и Сосновый Бор в Харьковской областях.