Москва28 нояВести.Теплоснабжение отключили у пяти тысяч человек в Чугуеве Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщила глава города Галина Минаева.
Временно прекращено теплоснабжение 26 многоквартирных домов общим количеством около 5 тыс. абонентовнаписала она в Telegram-канале
Сегодня, в ходе ночных ударов российской армии, была поражена электроподстанция "Заречье" в Белой Церкви (Киевская область). Также целями стали четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях.
В Одесской области выведен из строя резервуар с горючим, использовавшимся для обеспечения ВСУ. Помимо этого, в Черном море, южнее Одессы, под удар попал украинский сухогруз.
За минувшую неделю российские войска нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Под контроль российских бойцов перешли два населенных пункта: Барвиновка в Запорожской и Сосновый Бор в Харьковской областях.