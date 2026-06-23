ГАИ опровергла слухи об усилении наказания за использование телефона за рулем

В Госавтоинспекции назвали фейком информацию о новых штрафах с 1 июля ГАИ опровергла слухи об усилении наказания за использование телефона за рулем

Москва23 июн Вести.Госавтоинспекция опровергла распространяемую в социальных сетях и СМИ информацию о том, что с 1 июля якобы вводится ужесточат наказания для водителей, в том числе за использование телефона за рулем. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ведомство.

В ГАИ пояснили, что все подобные слухи не соответствуют действительности.

Информация о том, что якобы с 1 июля усиливается ответственность за нарушения законодательства ... в отношении автомобилистов, в том числе в части использования телефона за рулем и изменения процедуры проверки светопропускания автомобильных стекол, не соответствует действительности говорится в публикации

В Госавтоинспекции подчеркнули, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается только федеральными законами. Любые изменения проходят публичное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных актов, а утвержденные документы публикуются на официальном портале правовой информации.