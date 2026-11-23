Депутат Останина допустила, что игра в GTA VI может объединять семьи

В Госдуме не исключили, что GTA VI может объединять семьи Депутат Останина допустила, что игра в GTA VI может объединять семьи

Москва23 ноя Вести.Игра GTA VI может существовать при отсутствии незаконного контента, а ее совместное прохождение способно сближать членов семей, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

GTA VI вышла 19 ноября. Новую часть серии видеоигр фанаты ждали около 13 лет. В первый день продаж создатели игры собрали $3,79 млрд, что стало рекордом в истории развлекательной индустрии.

Адекватно отношусь. Если родители и дети увлеченно играют одной игрой, еще и совместно, то это абсолютно правильно, когда ребенок под присмотром родителей или даже играют при участии родителя сказала депутат в разговоре с Life.ru

Останина уточнила, что с деталями новой игры незнакома, однако при наличии элементов в поддержку семейных ценностей в сюжете GTA VI она может заполнять свободное время.

В новой части знаменитой серии игр семейные ценности реализованы через развитие отношений между главными героями – Джейсоном и Люсией, – которые ведут совместный быт. В игре можно откладывать деньги на будущее пары и обустраивать дом.