Москва23 нояВести.Игра GTA VI может существовать при отсутствии незаконного контента, а ее совместное прохождение способно сближать членов семей, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
GTA VI вышла 19 ноября. Новую часть серии видеоигр фанаты ждали около 13 лет. В первый день продаж создатели игры собрали $3,79 млрд, что стало рекордом в истории развлекательной индустрии.
Адекватно отношусь. Если родители и дети увлеченно играют одной игрой, еще и совместно, то это абсолютно правильно, когда ребенок под присмотром родителей или даже играют при участии родителясказала депутат в разговоре с Life.ru
Останина уточнила, что с деталями новой игры незнакома, однако при наличии элементов в поддержку семейных ценностей в сюжете GTA VI она может заполнять свободное время.
В новой части знаменитой серии игр семейные ценности реализованы через развитие отношений между главными героями – Джейсоном и Люсией, – которые ведут совместный быт. В игре можно откладывать деньги на будущее пары и обустраивать дом.