Игра GTA VI установила исторический рекорд в первый день продаж Игра GTA VI установила рекорд продаж, собрав $3,79 млрд в первый день

Москва21 ноя Вести.Компьютерная игра Grand Theft Auto VI (GTA VI) собрала в первый день продаж $3,79 млрд, в результате чего стала самым успешным продуктом в истории развлекательной индустрии. Об этом сообщила компания Take-Two Interactive.

Розничные продажи Grand Theft Auto VI в первый день достигли $3,79 млрд, установив новый рекорд в сфере развлечений в любом формате и став крупнейшим развлекательным запуском в истории говорится в пресс-релизе

Как считают эксперты, успех игры GTA VI связан с крупной маркетинговой кампанией, чувством ностальгии фанатов по прошлым играм серии, а также с самим виртуальным миром, где игроки могут воплотить то, что недоступно в реальности. При этом бюджет GTA VI оценивается в сумму более миллиарда долларов, что делает ее самым дорогим проектом в истории. В то же время число предзаказов игры приблизилось к 15 млн еще до выхода игры, что окупило затраты на ее разработку.

Релиз GTA VI состоялся 19 ноября.