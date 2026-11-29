Москва29 ноя Вести.Введение прогрессивной шкалы сбора за возврат билетов на поезда должно сформировать более ответственное отношение пассажиров к бронированию мест, чтобы избегать искусственного дефицита билетов. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

В России с 1 декабря изменится порядок взимания сбора за возврат железнодорожных билетов, его сумма составит от 1% до 10% от стоимости билета. Размер сбора будет зависеть от числа дней, оставшихся до отправления поезда.

Федяев в беседе с РИА Новости упомянул, что некоторые пассажиры бронируют несколько вариантов билетов "на всякий случай", а перед отправлением сдают ненужные. Таким образом, как объяснил депутат, на популярных направлениях возникает искусственный дефицит: в продаже билетов нет, а реальный спрос ниже.

Прогрессивная шкала заставит относиться к бронированию более ответственно и возвращать в продажу места тем, кто планирует поездку заранее пояснил Федяев

При этом депутат отметил необходимость защиты прав добросовестных пассажиров, которые возвращают билеты вынужденно.

Важно не ущемлять права добросовестных пассажиров. Например, если ребенок заболел, и это случилось накануне поездки, возврат должен быть удобным и быстрым, без лишних усилий подчеркнул Федяев

По его словам, в этом вопросе важно, чтобы билеты были доступны, места не «висели» в брони до последнего дня, "но при этом не навредить".