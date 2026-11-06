В Госдуме объяснили, зачем школьникам внеурочный курс "Моя семья" Депутат Останина рассказала, чему обучат детей на внеурочном курсе "Моя семья"

Москва6 ноя Вести.Введение в российских школах внеурочного курса "Моя семья" должно подготовить детей к семейной жизни: школьники будут изучать историю своей семьи, права и обязанности супругов, а также семейное право, в том числе международное. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Парламентарий отметила, что похожий предмет был в школах еще в 1970-1980-е годы.

В принципе, это курс, который готовит наших детей к семейной жизни. С одной стороны, если это пятый-седьмой класс, то задача этого курса – интерес к семье, к своей собственной семье, подготовка к тому, чтобы дети заинтересовались все-таки изучением нашего законодательства, прав и обязанностей членов семьи, чтобы они понимали: … интерес к дедушкам, бабушкам и к родителям дети должны проявлять не только потому, что они их обеспечивают материально, но и потому, что у каждой семьи есть своя история. То есть пятиклассники и семиклассники будут изучать историю своей семьи сказала Останина

Старшеклассникам же предстоит разбираться в семейном праве, сообщила она.

Начиная с восьмого-девятого класса, десятый-одиннадцатый – это другие предметы. Вот, предположим, десятый-одиннадцатый класс – я сама готовила раздел семейного законодательства. Совершенно правильно, если старшеклассники будут уже понимать, какие социальные гарантии обеспечивает им государство, какие обязанности несет муж, какие обязанности несет жена. То есть семья – это, понятно, что основанный на браке союз мужчины и женщины, который создан по любви. Но с другой стороны, у каждого члена семьи есть определенные права и обязанности и по отношению друг к другу, и по отношению к детям подчеркнула Останина

Она также рассказала, что в ходе курса дети будут изучать и международное право.

Международное законодательство тоже очень важно у нас. К сожалению, много трагических случаев, когда при распаде семьи, как правило, девушки, которые выходят замуж за иностранцев, лишаются возможности дальше воспитывать своего ребенка и видеться с этим ребенком, не зная законодательства того государства, куда они уехали и где они родили детей. Это большая такая семейная трагедия. Поэтому очень хорошо, если наши старшеклассники будут знать, повторяю, и наше семейное право, и международное семейное право, понимать отличие этого семейного права сообщила депутат

Останина отметила, что вести такие курсы должны специально подготовленные педагоги.

Мы собирались в Государственной думе с директорами школ, которые сказали, и я прекрасно понимаю: прежде, конечно, нужно подготовить того педагога, который способен вести этот курс... То есть, конечно, таких педагогов нужно готовить. Поэтому это не должны быть случайные люди только потому, что там историю ведет педагог или обществоведение сказала она

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся с 5 по 11 классы в пилотных школах будет введен курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность". С января 2027 года его будут изучать во всех школах страны.