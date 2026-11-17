Депутат: нужно освободить муниципалитеты от госпошлин при строительстве школ

В Госдуме предложили освободить муниципалитеты от пошлин при строительстве школ Депутат: нужно освободить муниципалитеты от госпошлин при строительстве школ

Москва17 ноя Вести.Необходимо освободить муниципальные власти и госучреждения от уплаты пошлин и сборов при строительстве школ. С таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Соответствующее письмо депутат направила вице-премьеру — министру финансов России Антону Силуанову.

Предлагаем освободить администрации муниципальных образований, государственные и муниципальные учреждения, а также организации, осуществляющие строительство или открытие социальных объектов за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, от уплаты государственных пошлин и сборов за проведение государственных экспертиз говорится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС

Кавшар считает, что уплата пошлин приводит к тому, что средства проходят через разные ведомства, возникает эффект перемещения денег внутри бюджетной системы, не создавая реальной экономической ценности. При этом увеличивается стоимость и сроки реализации социальных проектов.

По словам депутата, важно упростить административные процедуры для муниципалитетов, чтобы снизить бюрократические барьеры. А освободившиеся ресурсы направить на укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры.

Она подчеркнула, что нововведение позволит ускорить ввод в эксплуатацию детских садов, школ и других социальных учреждений.