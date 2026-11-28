Москва28 нояВести.Неосторожная и ксенофобская политика стран Западной Европы привела страны Евросоюза (ЕС) к потере рынков и конкурентоспособности, указал руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов в разговоре с RT.
Он отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что республика за последние годы не только потеряла рынки, но и получила сильных конкурентов. Причем последними, по словам французского лидера, стали те, кто когда-то покупал у страны продовольствие.
У Западной Европы, и Франции в частности, была возможность выстраивать с Россией и многими другими странами равноправные и взаимовыгодные отношения, но они предпочли разговаривать со всеми с позиций превосходства и моральной исключительности, языком санкций, ультиматумов, с менторским тоном и двойными стандартамисказал Миронов
Депутат подчеркнул, что ситуация в сельском хозяйстве и всей экономике Европы стала закономерным итогом русофобской политики и неоколониального отношения к государствам Глобального Юга. Также, как считает парламентарий, к деградации Европы привело низкое качество управления.
Европейские лидеры сами убили свою энергетику зеленой повесткой, сами отказались от доступных российских энергоресурсов, сами ввели санкции, которые ударили по их же компаниям, а теперь винят во всем геополитические факторы и климатдобавил он
Миронов отметил, что странами Западной Европы сейчас управляют самые непопулярные политики за всю ее историю. Это ведет к стремительной маргинализации ЕС.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников указывал, что отказ Евросоюза от энергоресурсов из России привел к потере объединением собственной промышленности.