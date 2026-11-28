В Госдуме указали на главное последствие русофобии для Западной Европы Депутат Миронов: Западная Европа убивает собственную экономику своей русофобией

Москва28 ноя Вести.Неосторожная и ксенофобская политика стран Западной Европы привела страны Евросоюза (ЕС) к потере рынков и конкурентоспособности, указал руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов в разговоре с RT.

Он отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что республика за последние годы не только потеряла рынки, но и получила сильных конкурентов. Причем последними, по словам французского лидера, стали те, кто когда-то покупал у страны продовольствие.

У Западной Европы, и Франции в частности, была возможность выстраивать с Россией и многими другими странами равноправные и взаимовыгодные отношения, но они предпочли разговаривать со всеми с позиций превосходства и моральной исключительности, языком санкций, ультиматумов, с менторским тоном и двойными стандартами сказал Миронов

Депутат подчеркнул, что ситуация в сельском хозяйстве и всей экономике Европы стала закономерным итогом русофобской политики и неоколониального отношения к государствам Глобального Юга. Также, как считает парламентарий, к деградации Европы привело низкое качество управления.

Европейские лидеры сами убили свою энергетику зеленой повесткой, сами отказались от доступных российских энергоресурсов, сами ввели санкции, которые ударили по их же компаниям, а теперь винят во всем геополитические факторы и климат добавил он

Миронов отметил, что странами Западной Европы сейчас управляют самые непопулярные политики за всю ее историю. Это ведет к стремительной маргинализации ЕС.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников указывал, что отказ Евросоюза от энергоресурсов из России привел к потере объединением собственной промышленности.