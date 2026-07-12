Москва12 июл Вести.Экономические реформы на Кубе, о которых объявил президент республики Мигель Диас-Канель, не являются элементом паники. Кубинцы уверены в будущем страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

[Решение о проведении экономических реформ] является вынужденным, потому что ситуация сложная, и в то же время глубоко продуманным, не надо думать, что это некий элемент паники в кубинском руководстве. На самом деле кубинцы очень спокойны, уверены в своем будущем, несмотря на сложность ситуации. Правящая партия и правительство умеют разговаривать с населением