В Госдуму внесен законопроект о гигиенической подготовке работников Кабмин внес в Госдуму законопроект о гигиенической подготовке работников

Москва8 окт Вести.Правительство РФ подготовило и внесло в Государственную думу законопроект о профессиональной гигиенической подготовке работников при поступлении на каждую работу из перечня, который должен утвердить Роспотребнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно положениям документа, которые приводит агентство, работники будут обязаны проходить такую подготовку каждые пять лет с даты последней оценки. Однако при выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований переаттестацию нужно будет пройти досрочно.

Перечень работ, связанных с производством и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием, утвердит Роспотребнадзор по согласованию с Минздравом говорится в публикации

Роспотребнадзор также установит порядок гигиенической подготовки, критерии нарушений для досрочной переаттестации и перечень вопросов для тестирования.

Предполагается, что закон после его утверждения вступит в силу с 1 сентября 2027 года.