В Гренобле отложили заседание горсовета после драки депутатов с полицией Figaro: в Гренобле драка депутатов с полицией сорвала заседание горсовета

Москва29 сен Вести.Заседание городского совета Гренобля на юго-востоке Франции было отложено после столкновения депутатов левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) с сотрудниками полиции, пишет газета Figaro.

Ранее городские власти решили не выносить на обсуждение инициативу LFI о расторжении соглашения о побратимстве между Греноблем и израильским городом Реховот. По данным издания, около десяти депутатов LFI утром попытались пройти в зал заседаний в палестинских платках и с плакатами, однако их остановили полицейские.

Ситуация быстро вышла из-под контроля: между сотрудниками (полиции – Прим. ред.) и депутатами произошли физические столкновения, которые сняли на камеру помощники депутатов. Заседание городского совета было отложено говорится в материале

Как сообщила мэр Гренобля Лоранс Руффен, в результате инцидента трое полицейских были госпитализированы, пятеро подали жалобы. Первоначальные данные расследования указывают на то, что полицейских избивали именно депутаты LFI, отмечает газета.

Ранее глава гренобльского отделения LFI Аллан Брюнон заявлял о намерении выступить на заседании в ответ на отклонение инициативы партии. Префектура департамента Изер призвала городские власти соблюдать международные обязательства Франции и не занимать сторону в палестино-израильском конфликте.