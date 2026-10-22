Москва22 окт Вести.Всем политикам необходимо понять, что без поиска путей к миру и стабилизации ситуации никакого развития экономики не будет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.

Мы находимся в такой ситуации, когда политикам нужно активизировать и понять больше, что успешное развитие бизнеса зависит от ваших политических решений и создания среды. Бизнес хочет видеть стабильность и предсказуемость. Назрело время переосмыслить и понять то, что без этих условий ни на какие серьезные инвестиции рассчитывать не стоит… Без мира, без поиска стабильной ситуации никакого развития экономики не будет объяснил он

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество между европейскими странами и Россией неминуемо возобновится, так как покупка российских энергоносителей не имеет аналогов. Также он назвал неизбежным и перезапуск газопроводов "Северный поток".