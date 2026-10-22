Москва22 окт Вести.Энергетическое партнерство между странами является критическим условием для обеспечения стабильности и развития мировой экономики. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.

Он отметил, что энергетическое сотрудничество может стать одним ключевых путей к миру.

Вызовы, которые сегодня мы переживаем, объединяют в себе три основных компонента. Это развитие высокотехнологического сектора, в первую очередь, это вопросы, связанные с искусственным интеллектом, кибербезопасностью. Второе – это энергетика, и третье – это вода. Поэтому энергетика является критическим условием для обеспечения стабильности и развития экономики в целом… Энергетическое партнерство является одним из краеугольных камней движения вперед объяснил Вексельберг

Также он отметил, что в Европе есть силы, которые понимают важность этого принципа, но их на данный момент не видно.

Кроме того, по словам Вексельберга, всей мировой политической элите необходимо осознать, что без поиска путей к миру никакого развития экономики не будет.