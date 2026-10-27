Москва27 окт Вести.Факторами развития мирового газового рынка должны стать пересмотр концепции зеленого энергоперехода, отказ от дискриминации ископаемого топлива, а также доступ к технологиям, рассказал ИС "Вести" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт пояснил, что газ является лидирующим видом энергоносителя, но он не вписывается в концепцию зеленого энергоперехода, которую активно продвигают европейские государства.

Кроме вполне понятного для всех урегулирования на Ближнем Востоке, в стратегическом смысле безопасному развитию газового рынка должны способствовать две вещи. Вещь первая — это отсутствие дискриминации ископаемого топлива…, которое, к сожалению, не вписывается в концепцию зеленого энергоперехода. Однако, видимо, концепцию зеленого энергоперехода следует пересмотреть с тем, чтобы не возникало, скажем, у банковского сектора каких-то неправильных стимулов в отношении перенаправления финансовых потоков. То есть чтобы финансовый поток шел туда, где в нем нуждаются подчеркнул Фролов

По словам эксперта, развитие экономик и доступ к технологиям – не менее важная составляющая для укрепления мирового газового рынка.

Без развития экономик мировой спрос на энергоносители, и на газ в частности, начнет стагнировать, а это означает снижение вложений, это означает снижение развития отрасли в целом, как некого сегмента промышленного производства. Кроме того, необходимы ...технологии, потому как усложняются условия, в которых ведется добыча, усложняется расположение запасов, характер этих запасов, и нужно изо всех сил бежать, чтобы просто оставаться на месте сказал он

Как отметил Фролов, странам необходимо искать новые подходы и решения, чтобы обеспечить текущий уровень добычи газа и учитывать динамику спроса на энергоноситель.

Учитывая динамику роста спроса на газ, а каждые 10 лет, по крайней мере, последние 20 лет так точно – каждые 10 лет спрос на газ увеличивается примерно на 700 млрд кубических метров. Чтобы этот спрос удовлетворять, необходимо вкладывать деньги в развитие технологий изо всех сил добавил эксперт

Ранее стало известно, что Россия находится на первом месте в мире по запасам природного газа и на втором – по добыче.