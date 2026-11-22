Москва22 нояВести.В День Святого Георгия ("Гиоргоба") президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал указ о помиловании 232 осужденных. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном ресурсе администрации главы государства.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили в связи с праздником "Гиоргоба" помиловал 232 человека. Помилование коснулось 216 заключенных и 16 человек, отбывающих наказание не в заключенииотмечается в публикации
23 ноября в Грузии отмечается один из самых почитаемых религиозных праздников - День святого Георгия, известный как "Гиоргоба". Этот день имеет статус государственного праздника и является официальным выходным по всей стране.
Ранее в Гвинее помиловали более 200 заключенных, включая одного из лидеров оппозиции.