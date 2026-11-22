В честь Дня Святого Георгия в Грузии помиловали более 200 заключенных

В Грузии помиловали более 200 заключенных в честь Дня Святого Георгия В честь Дня Святого Георгия в Грузии помиловали более 200 заключенных

Москва22 ноя Вести.В День Святого Георгия ("Гиоргоба") президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал указ о помиловании 232 осужденных. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном ресурсе администрации главы государства.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в связи с праздником "Гиоргоба" помиловал 232 человека. Помилование коснулось 216 заключенных и 16 человек, отбывающих наказание не в заключении отмечается в публикации

23 ноября в Грузии отмечается один из самых почитаемых религиозных праздников - День святого Георгия, известный как "Гиоргоба". Этот день имеет статус государственного праздника и является официальным выходным по всей стране.

Ранее в Гвинее помиловали более 200 заключенных, включая одного из лидеров оппозиции.