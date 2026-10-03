В Гвинее помиловали более 200 заключенных, включая одного из лидеров оппозиции Власти Гвинеи помиловали 217 заключенных , включая одного из лидеров оппозиции

Москва3 окт Вести.Президент Гвинеи Мамади Думбуя подписал указ о помиловании 217 заключенных, в том числе одного из лидеров оппозиции Алиу Ба. Об этом сообщает гвинейский портал Guinee 360.

Указ приурочен ко Дню независимости Гвинеи и полностью отменяет для помилованных оставшуюся часть срока.

Алиу Ба, которому 41 год, возглавлял оппозиционное Либерально-демократическое движение (ЛДД). В мае 2025 года его приговорили к двум годам за "оскорбление и клевету" в адрес главы государства. Срок он отбывал в центральной тюрьме Конакри.

В марте текущего года власти Гвинеи распустили 40 партий, среди которых оказалось ЛДД.