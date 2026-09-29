Более 400 заключенных в Ливане голодают 16 дней Более 400 заключенных крупнейшей тюрьмы Ливана голодают уже 16 дней

Москва29 сен Вести.Группа из более 400 заключенных крупнейшей в Ливане тюрьмы Румие продолжают голодовку 16 дней, требуя возобновления действия закона о всеобщей амнистии, пишет ливанская газета An-Nahar.

Как сообщает РИА Новости, парламент Ливана 12 августа принял закон о всеобщей амнистии и сокращении сроков наказания, 4 сентября его подписал президент, но уже 10 сентября Конституционный совет приостановил действие документа до вынесения окончательного решения.

Газета An-Nahar пишет, что более 400 заключенных корпуса "Б" отказываются от еды и лекарств, требуя возобновления действия закона о всеобщей амнистии.

43 участника акции находятся в тяжелом состоянии, несколько человек были госпитализированы пишет издание

Всего в пяти корпусах содержатся от 3 до 4 тысяч человек. Издание утверждает, что более 80% содержащихся в ливанских тюрьмах людей еще не получили окончательных приговоров, при этом некоторые находятся под стражей более десяти лет в ожидании решения суда.