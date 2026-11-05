KP.RU: с начала века 25 человек "ожили" после похорон

В Гватемале девочка очнулась в гробу KP.RU: с начала века 25 человек "ожили" после похорон

Москва5 ноя Вести.С начала XXI века в разных странах произошло 25 случаев, когда людей ошибочно признавали умершими, однако они приходили в себя после или во время похорон. Об этом пишет KP.RU.

Один из инцидентов произошел в Гватемале. В деревне Эль-Хокоте 15-летняя Юлейди Искотояк очнулась в гробу во время траурной церемонии. Ее мать заметила, что крышка шевелится. До этого отец девочки посчитал, что у нее остановились сердце и дыхание, и не стал обращаться к медикам.

Подобный случай произошел в Таиланде в ноябре 2025 года. 65-летнюю Чонтират Сакулку привезли в храм для кремации, однако за пять минут до обряда из гроба послышался стук. Врачи диагностировали у женщины тяжелую гипогликемию – критическое снижение уровня сахара в крови.

В 2023 году в Эквадоре 76-летняя Белла Монтойя очнулась в гробу во время прощания. Позже расследование выявило халатность медиков, которые не провели полноценную реанимацию.

Доктор медицинских наук, профессор ВШЭ Василий Власов объяснил, что риск ошибочной констатации смерти повышается, если рядом нет квалифицированных специалистов и необходимого оборудования. При этом сегодня подобные ошибки крайне редки, отметил он.