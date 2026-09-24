Москва24 сенВести.В Таиланде отец случайно выстрелил зарядом дроби в дочь при чистке ружья, пишет таиландское издание Thaiger.
52-летний отец чистил самодельное ружье в спальне, где его дочь лежала с мобильным телефоном на кровати. Перед чисткой мужчина не проверил, есть ли в оружии заряд дроби. Оказалось, что есть – во время чистки произошел случайный выстрел.
Спасатели, прибывшие к место инцидента обнаружили девочку с 12-ю ранениями в ноги. Из-за сильной кровопотери пострадавшую срочно доставили в госпиталь.
Отец признал вину и добровольно передал самодельное ружье полиции. Его ждет разбирательство.
Ранее сообщалось, что российские туристы, отдыхающие в Таиланде могут привести назад ковид. Им рекомендовано пройти обследование по возвращении на родину.