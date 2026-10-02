Москва2 окт Вести.Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил, что вертолеты Ми-35М были доставлены в республику. Об этом он заявил РИА Новости.

Они действительно доставлены сюда. Есть их фотографии в местных СМИ. Да, такая поставка была отметил дипломат.

Ми-35М — это российский многоцелевой ударный вертолет круглосуточного применения, обладающий уникальной способностью не только наносить удары, но и перевозить десант. За свой характерный внешний вид он получил неофициальное прозвище "Крокодил".

Ранее стало известно, что Белоруссия нарастила боевой потенциал за счет поставок из России. В республику также были отправлены вертолеты Ми-35М.