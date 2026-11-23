В Испании сняли уголовную ответственность с экс-главы Каталонии Пучдемона Верховный суд Испании амнистировал Карлеса Пучдемона по делу о независимости

Москва23 ноя Вести.Верховный суд Испании принял решение об освобождении от уголовной ответственности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в рамках закона об амнистии. Об этом сообщила пресс-служба судебной власти страны.

Согласно постановлению Уголовной палаты, под действие амнистии также попали бывшие члены каталонского правительства Антони Комин и Луис Пуч. Они проходили обвиняемыми по делу о попытке провозглашения независимости автономии в 2017 году.

Решение суда стало итогом длительных разбирательств по делу о вступлении в силу в июне 2024 года закона об амнистии для участников движения за суверенитет региона.

Политический кризис в королевстве обострился в октябре 2017 года после проведения непризнанного Мадридом референдума о выходе региона из состава государства. Вслед за декларацией о независимости центральное правительство ввело в Каталонии прямое правление и распустило местный парламент, а Пучдемон и его ближайшие соратники покинули страну, опасаясь преследования.

В октябре 2024 года в Мадриде тысячи людей вышли на акцию протеста против премьер-министра Испании Педро Санчеса. Жители требовали его отставки из-за решения по законопроекту об амнистии сторонников независимости Каталонии.