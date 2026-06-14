Глава Сомалиленда приехал в Израиль, первым признавший его независимость

В Израиль с визитом приехал лидер самопровозглашенного Сомалиленда Глава Сомалиленда приехал в Израиль, первым признавший его независимость

Москва14 июн Вести.Глава самопровозглашенного Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи приехал с визитом в Израиль, который первым в мире признал независимость этой африканской территории, с ним встретился израильский президент Ицхак Герцог, говорится в сообщении Герцога в соцсети X.

Израильский президент назвал визит сомалийского политика историческим. Их встреча состоялась в Иерусалиме.

Этот исторический визит олицетворяет большой потенциал нового партнерства между нашими двумя странами отметил Герцог в X

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. Это решение осудили Турция, Египет, Сомали, Джибути и около 50 стран комитета Африканского союза.

РФ считает, что решение Израиля идет вразрез с суверенитетом и территориальной целостностью Сомали, отмечали в постпредстве РФ в ООН.

Сомалийский министр обороны Ахмед Муаллим Фики заявлял, что Израиль якобы намерен переселить палестинцев на территорию Сомалиленда.

Сомалиленд – автономный регион Сомали, расположенный в северо-западной части страны на берегу Красного моря. В 1991 году территория в одностороннем порядке провозгласила независимость.