В Израиле предложили лишать гражданства за "клевету на армию" Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за "клевету на армию"

Москва16 сен Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за лишение гражданства тех, кто "клевещет на солдат" израильской армии. В своем видеообращении политик указал, что намерен в ближайшее время представить два законопроекта, которые устанавливают соответствующие наказания.

Видеообращение Нетаньяху вышло в свете скандала вокруг фильма NAZA о действиях израильских военных в Газе, уточнил ТАСС.

Нетаньяху, говоря об этой картине, выразил мнение, что лента "изображает офицеров и солдат Армии обороны Израиля военными преступниками". По словам израильского премьера, фильм наносит "огромный ущерб Государству Израиль и солдатам" его армии.

Пришло время навести порядок. Я намерен уже сейчас внести два правительственных законопроекта. Первый: лишение гражданства тех, кто клевещет на солдат Армии обороны Израиля. Второй: удар по карману сказал Нетаньяху

Сумма компенсации за клевету, которую можно будет взыскать, как пояснил израильский премьер, увеличится в 20 раз.

Нетаньяху отметил, что ожидает поддержки законопроектов, о которых идет речь, от всех фракций Кнессета (парламент).