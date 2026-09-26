Москва26 сен Вести.Программа социокультурной реабилитации участников СВО "Океан как место силы" открыта в Музее Мирового океана в Калининграде, сообщила пресс-служба организации в мессенджере МАХ.

Программа "Океан как место силы" построена на комплексном подходе и включает терапевтические экскурсии, медитативные маршруты по набережной исторического флота, интерактивные занятия в выставочных залах, арт-терапию на палубах судов, профессиональную переориентацию, а также выездные "полевые музеи" в лечебных и реабилитационных учреждениях области. Участниками программы могут стать ветераны СВО и боевых действий, члены их семей, а также участники СВО, проходящие реабилитацию в учреждениях региона отметили в музее

Открыл программу Герой России, гвардии капитан, кавалер ордена Мужества, советник министра культуры РФ Илья Споняков. Он подчеркнул, что внимание к бойцам и их семьям необходимо и в настоящее время, и в будущем. Ветеран СВО, реабилитолог Александра Родионова заметила, что поддержка тех, кто возвращается к мирной жизни, как медицинская и социальная, так и культурная, особенно значима.