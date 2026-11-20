Толпа жестоко избила двух мужчин и девушку после ДТП в Калининграде

В Калининграде толпа жестоко избила трех человек из-за ДТП Толпа жестоко избила двух мужчин и девушку после ДТП в Калининграде

Москва20 ноя Вести.В Калининграде группа из 20-30 человек избила двух мужчин и девушку после ДТП, пострадавших госпитализировали, пишет "Клопс".

Инцидент произошел поздно вечером 19 ноября недалеко от развлекательного комплекса "Резиденция королей". По словам очевидцев, потасовке предшествовало ДТП – легковой автомобиль не выдержал дистанцию и врезался в попутную машину. Из нее вышли несколько молодых людей и начали избивать водителя.

Спустя пару минут к месту подъехали еще две или три машины – всего собралось человек 20–30. Они по очереди начали прыгать на лежащем мужчине, бить его ногами. Потом из машины вытащили пассажира и девушку говорится в публикации

Очевидцы вызвали скорую и полицию. По их словам, один из пострадавших мужчин был без сознания, у второго – сильно разбито лицо и выбиты передние зубы. Всех троих госпитализировали.

По факту произошедшего организована проверка, уточнили в прокуратуре Калининградской области.