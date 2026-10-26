Мужчина ударил тростью по голове знакомого в Калининградской области

В Калининградской области мужчина избил тростью знакомого, возбуждено дело Мужчина ударил тростью по голове знакомого в Калининградской области

Москва26 окт Вести.В Краснознаменском округе Калининградской области полицейские задержали мужчину, избившего знакомого тростью. Об этом сообщили в УМВД России по региону в MAX.

Установлено, что конфликт между мужчинами произошел, когда они распивали алкоголь. В ходе ссоры 38-летний фигурант избил тростью 42-летнего оппонента.

Подозреваемый нанес оппоненту два удара тростью в область головы и левой руки. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как вред здоровью средней тяжести отмечается в сообщении

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.