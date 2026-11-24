В Калининградской области осужден мужчина, убивший в 1999 году трех женщин

В Калининграде вынесен приговор по делу об убийстве трех женщин 27 лет назад В Калининградской области осужден мужчина, убивший в 1999 году трех женщин

Москва24 ноя Вести.Суд вынес приговор по делу о тройном убийстве в Калининградской области, совершенном более 27 лет назад, сообщили в Следкоме.

48-летнего жителя Калининграда признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

В ходе расследования было установлено, что 22 мая 1999 года будущий фигурант расследования, которому тогда был 21 год, пришел в квартиру своей однокурсницы на улице Карла Маркса, чтобы попросить в долг крупную сумму денег.

Получив отказ, фигурант избил 51‑летнюю женщину и нанес ей не менее 10 ударов ножом в область шеи и туловища, отчего последняя скончалась на месте преступления говорится в публикации на сайте ведомства

Также молодой человек расправился со своей 21-летней знакомой, которая являлась дочерью убитой первой женщины, и ее 82-летней бабушкой. Он избил своих жертв, после чего нанес им ножевые ранения, ставшие смертельными.

Добычей злоумышленника стали 18 тысяч долларов США и 200 немецких марок. Как выяснилось впоследствии, преступник знал, что в квартире девушки, чей отец работал капитаном дальнего плавания, может находиться крупная сумма денег.

Тела убитых женщин через несколько дней обнаружили родственники, по горячим следам раскрыть преступление не удалось, однако поиски преступника не прекращались. В какой-то момент правоохранители установили, что следы, изъятые в 1999 году в ходе осмотра места происшествия, принадлежат 48-летнему жителю региона, ранее судимому за мошенничество.