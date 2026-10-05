В Калужской области отменили ограничения на заправку топлива на АЗС Система "чет/нечет" отменена на заправках Калужской области

Москва5 окт Вести.В Калужской области из-за увеличения поставок бензина заправка автомобилей больше не зависит от четных или нечетных дней. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Оперативным штабом принято решение отменить с 6 октября ограничения "чет/нечет". Также отпуск топлива вновь возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС говорится в сообщении

Система была введена в Калужской области 23 сентября из-за локальных логистических сбоев в поставках на ряд АЗС.