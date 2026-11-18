СК начал проверку после смерти школьницы в Калужской области

В Калужской области СК начал проверку после смерти школьницы СК начал проверку после смерти школьницы в Калужской области

Москва18 ноя Вести.СК организовал проверку по факту смерти пятиклассницы в одной из гимназий Малоярославца. Об этом сообщили в СУ СКР по Калужской области.

По данным ведомства, 9 ноября 10-летняя девочка почувствовала себя плохо во время урока. На следующий день ее доставили в больницу, где она скончалась.

СУ СК России по Калужской области организована процессуальная проверка... Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза сказано в сообщении

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.