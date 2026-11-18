Москва18 нояВести.СК организовал проверку по факту смерти пятиклассницы в одной из гимназий Малоярославца. Об этом сообщили в СУ СКР по Калужской области.
По данным ведомства, 9 ноября 10-летняя девочка почувствовала себя плохо во время урока. На следующий день ее доставили в больницу, где она скончалась.
СУ СК России по Калужской области организована процессуальная проверка... Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертизасказано в сообщении
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.