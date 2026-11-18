Москва18 нояВести.Причиной смерти пятиклассницы в одной из гимназий Малоярославца стал резкий скачок сахара в крови на фоне скрытого диабета. Об этом сообщил глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфенов.
Ранее СК начал проверку по факту гибели девочки, которой стало плохо днем 9 ноября. Она скончалась в больнице на следующий день.
Самочувствие ребенка ухудшилось вне учебного заведения и после уроков, причиной стал резкий скачок сахара на фоне скрытого диабета первого типасказано в сообщении
Парфенов отметил, что у семьи девочки претензий к школе и педагогическому составу нет.