Силы ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ в Калужской области за ночь

В Калужской области за ночь сбили 24 украинских БПЛА Силы ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ в Калужской области за ночь

Москва3 сен Вести.В ночь на четверг, 3 сентября, российские силы ПВО уничтожили 24 беспилотника ВСУ в Калужской области. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша в MAX.

Атаки затронули Калугу, Обнинск и ряд округов.

В течение прошедшей ночи до 8.00 утра силами ПВО уничтожены 24 БПЛА над территориями Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Перемышльского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска говорится в сообщении

Обломки одного из беспилотников рухнули на крышу многоквартирного дома в Малоярославецком округе. Начался пожар, но его удалось оперативно потушить.

Фрагменты другого дрона повредили несколько захоронений на Литвиновском кладбище в Калуге. Шапша заверил, что администрация поможет жителям, чья собственность пострадала.