В Казани 55-летний мужчина пострадал в автосервисе из-за лопнувшего шланга

В Казани мужчина пострадал в автосервисе из-за лопнувшего шланга В Казани 55-летний мужчина пострадал в автосервисе из-за лопнувшего шланга

Москва31 июл Вести.В Казани 55-летний мужчина пострадал в автосервисе из-за лопнувшего шланга в результате разгерметизации пневмоинструмента. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Инцидент произошел на ‎ улице Техническая.

По прибытии боевого расчета ПСЧ-16 было установлено, что в помещении в результате разгерметизации пневмоинструмента лопнул шланг… [У пострадавшего предварительно] множественные переломы ребер и пневмоторакс говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Мужчину госпитализировали в больницу.