Москва31 июлВести.В Казани 55-летний мужчина пострадал в автосервисе из-за лопнувшего шланга в результате разгерметизации пневмоинструмента. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Инцидент произошел на улице Техническая.
По прибытии боевого расчета ПСЧ-16 было установлено, что в помещении в результате разгерметизации пневмоинструмента лопнул шланг… [У пострадавшего предварительно] множественные переломы ребер и пневмотораксговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Мужчину госпитализировали в больницу.