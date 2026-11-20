В Казани возбудили дело после смерти девочки в больнице Восьмилетняя девочка умерла в больнице в Казани, возбуждено уголовное дело

Москва20 ноя Вести.В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетней девочки в одной из больниц, глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации СК, родители винят в смерти ребенка врачей. По их мнению, медики назначили девочке неправильное лечение и довели ее до критического состояния. Кроме того, они не дали возможности оказать помощь в другом лечебном учреждении.

Следственными органами СК России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ) говорится в сообщении

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Татарстану представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.