Москва27 нояВести.В Хабаровске родители выпускников пожаловались на отсутствие уроков математики в школе №24. Прокуратура начала проверку, сообщается в канале регионального надзорного ведомства.
Ранее в соцсети появилось сообщение родителей старшеклассников о проблеме с уроками математики. С начала года занятия не проводятся из-за нехватки учителей, либо они организованы в формате свободного посещения.
Прокуратура проверит информацию о нарушении прав учащихся школы на получение образования.
В ходе проверки будет дана оценка деятельности администрации образовательного учреждения и Управления образования администрации г. Хабаровска на предмет соблюдения требований законодательства об образованииотмечается в сообщении
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Результаты проверки на контроле прокуратуры Хабаровского края.