Прокуратура начала проверку из-за отсутствия математики в школе Хабаровска

В Хабаровске прокуратура начала проверку из-за отсутствия математики в школе Прокуратура начала проверку из-за отсутствия математики в школе Хабаровска

Москва27 ноя Вести.В Хабаровске родители выпускников пожаловались на отсутствие уроков математики в школе №24. Прокуратура начала проверку, сообщается в канале регионального надзорного ведомства.

Ранее в соцсети появилось сообщение родителей старшеклассников о проблеме с уроками математики. С начала года занятия не проводятся из-за нехватки учителей, либо они организованы в формате свободного посещения.

Прокуратура проверит информацию о нарушении прав учащихся школы на получение образования.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности администрации образовательного учреждения и Управления образования администрации г. Хабаровска на предмет соблюдения требований законодательства об образовании отмечается в сообщении

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Результаты проверки на контроле прокуратуры Хабаровского края.