Москва10 нояВести.Суд вынес обвинительный приговор в отношении 54-летнего жителя Хабаровска, он обвиняется в покушении на государственную измену, сообщается в MAX-канале прокуратуры края.
Установлено, что мужчина в интересах украинских спецслужб инициативно собирал и передавал через мессенджер сведения, направленные против безопасности РФ.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцевговорится в сообщении
Приговор в законную силу не вступил.