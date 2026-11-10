Житель Хабаровска осужден на 12 лет колонии строго режима за госизмену

В Хабаровске вынесен приговор по делу о покушении на государственную измену Житель Хабаровска осужден на 12 лет колонии строго режима за госизмену

Москва10 ноя Вести.Суд вынес обвинительный приговор в отношении 54-летнего жителя Хабаровска, он обвиняется в покушении на государственную измену, сообщается в MAX-канале прокуратуры края.

Установлено, что мужчина в интересах украинских спецслужб инициативно собирал и передавал через мессенджер сведения, направленные против безопасности РФ.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев говорится в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.