На канатной дороге в Хакасии из-за упавшего дерева застряли 7 человек

В Хакасии дерево рухнуло на канатную дорогу, 7 человек оказались заблокированы На канатной дороге в Хакасии из-за упавшего дерева застряли 7 человек

Москва21 июн Вести.В Хакасии во время грозы дерево рухнуло на канатную дорогу, в результате чего там оказались заблокированы пятеро взрослых и двое детей. К ним направляются спасатели. Об этом сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик.

Инцидент произошел днем 21 июня, в воскресенье, в населенном пункте Черемушки.

Падение дерева на канатную дорогу горнолыжного комплекса "Черемуховый лог". В результате заблокированными на канатной дороге отказались 7 человек (из них 2 ребенка)… На место выехала группа общественного поисково-спасательного отряда РХ г. Саяногорска написал Бученик в мессенджере MAX

Он добавил, что в результате случившегося никто из людей не пострадал.