Замыкание электропроводки стало причиной двух пожаров в Хакасии МЧС: потушены случившиеся из-за короткого замыкания два пожара в Хакасии

Москва26 мая Вести.Пожарные потушили в зданиях возгорания, которые произошли из-за короткого замыкания электропроводки, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МЧС РФ по Республике Хакасия.

Один пожар произошел в частном секторе Абакана, второй - в Черногорске, там загорелось административное здание. Причиной обоих возгораний стало короткое замыкание отмечается в сообщении

В Абакане огонь охватил веранду, надворную постройку и рядом стоящий автомобиль. В Черногорске, когда пожарные прибыли к месту вызова, из-под крыши здания шел дым, в чердачном помещении горели деревянные конструкции. Самостоятельно из помещений эвакуировались восемь человек.