Пожарные потушили в зданиях возгорания, которые произошли из-за короткого замыкания электропроводки, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МЧС РФ по Республике Хакасия.
Один пожар произошел в частном секторе Абакана, второй - в Черногорске, там загорелось административное здание. Причиной обоих возгораний стало короткое замыканиеотмечается в сообщении
В Абакане огонь охватил веранду, надворную постройку и рядом стоящий автомобиль. В Черногорске, когда пожарные прибыли к месту вызова, из-под крыши здания шел дым, в чердачном помещении горели деревянные конструкции. Самостоятельно из помещений эвакуировались восемь человек.