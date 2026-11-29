Москва29 нояВести.Вооруженные силы РФ нанесли поражение табачной фабрике Philip Morris в Харькове, в цехах которой изготавливались боеприпасы для ВСУ, сообщили в Минобороны России.
ВС РФ нанесли удары беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.
В результате ударов поражены: в г. Харьков - цеха табачной фабрики Philip Morris, в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУговорится в сообщении военного ведомства
В Минобороны РФ уточнили, что атака была направлена на объекты, связанные с обеспечением украинских вооруженных сил.
Ранее в МО сообщили о нанесении удара по цехам табачной фабрики JTI Ukraine в Кременчуге Полтавской области, где также изготавливались боеприпасы для ВСУ.