ВС РФ нанесли удар по цехам фабрики Philip Morris в Харькове

В Харькове поражены цеха фабрики Philip Morris, где производили боеприпасы ВС РФ нанесли удар по цехам фабрики Philip Morris в Харькове

Москва29 ноя Вести.Вооруженные силы РФ нанесли поражение табачной фабрике Philip Morris в Харькове, в цехах которой изготавливались боеприпасы для ВСУ, сообщили в Минобороны России.

ВС РФ нанесли удары беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

В результате ударов поражены: в г. Харьков - цеха табачной фабрики Philip Morris, в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ говорится в сообщении военного ведомства

В Минобороны РФ уточнили, что атака была направлена на объекты, связанные с обеспечением украинских вооруженных сил.

Ранее в МО сообщили о нанесении удара по цехам табачной фабрики JTI Ukraine в Кременчуге Полтавской области, где также изготавливались боеприпасы для ВСУ.