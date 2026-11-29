Москва29 нояВести.ВС РФ нанесли удары беспилотниками по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В результате ударов были поражены:
- цеха изготавливавшей боеприпасы для ВСУ табачной фабрики JTI Ukraine в Кременчуге Полтавской области
- логистический центр "Мирс" в Одессе
- автожелезнодорожный мост "Преображенского" через реку Днепр в Запорожье
- склад беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности в Шостке Сумской области
- сухогруз в 93 километрах юго-западнее Одессы
Накануне ВС РФ нанесли удары по электроподстанции "Нивки" в Киеве и Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области.