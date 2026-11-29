Минобороны РФ опубликовало список пораженных ночью целей на Украине Минобороны РФ опубликовало список пораженных ночью целей на Украине

Москва29 ноя Вести.ВС РФ нанесли удары беспилотниками по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов были поражены:

цеха изготавливавшей боеприпасы для ВСУ табачной фабрики JTI Ukraine в Кременчуге Полтавской области

логистический центр "Мирс" в Одессе

автожелезнодорожный мост "Преображенского" через реку Днепр в Запорожье

склад беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности в Шостке Сумской области

сухогруз в 93 километрах юго-западнее Одессы

Накануне ВС РФ нанесли удары по электроподстанции "Нивки" в Киеве и Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области.