Минобороны: ВС РФ нанесли удар по складу БПЛА в Сумской области

ВС РФ нанесли удар по складу БПЛА большой и средней дальности под Сумами Минобороны: ВС РФ нанесли удар по складу БПЛА в Сумской области

Москва29 ноя Вести.Российские военные в рамках спецоперации нанесли удар по складу беспилотников большой и средней дальности в городе Шостка Сумской области. Об этом заявило российское Минобороны.

В сообщении сказано, что в ночь на 29 ноября военные РФ нанесли удары дронами по украинским объектам - промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах военных Украины.

В Шостке Сумской области [поражен] склад беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности говорится в материале

По заявлению Минобороны, в Кременчуге Полтавской области поражены цеха табачной фабрики, в Одессе поражен логистический центр "Мирс" в Запорожье - мост Преображенского. А в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз.