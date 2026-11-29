ВС РФ ударили в Запорожье по автожелезнодорожному мосту через Днепр

Армия РФ нанесла удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Запорожье ВС РФ ударили в Запорожье по автожелезнодорожному мосту через Днепр

Москва29 ноя Вести.Российские войска минувшей ночью нанесли удары, поразив автожелезнодорожный мост через реку Днепр в Запорожье, через который шло снабжение ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что удары нанесены беспилотниками.

В результате ударов поражены... в Запорожье – автожелезнодорожный мост "Преображенского" через реку Днепр, по которому осуществлялась перевозка военных грузов в зону боевых действий на Донбассе говорится в сообщении

По данным военного ведомства, удары наносились также по объектам логистики, транспорта, судам и промышленным предприятиям, используемым в интересах ВСУ.

Ранее Минобороны информировало, что ВС РФ поразили электроподстанцию в Запорожье.