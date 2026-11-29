Москва29 ноя Вести.Российские войска в ночь на воскресенье, 29 ноября, нанесли сокрушительный удар по логистическому центру "Мирс" в Одессе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате ударов поражены: ... в Одессе – логистический центр "Мирс" говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что указанный объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что российская армия за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов в ходе проведения спецоперации. В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.