В Одесской области ВС России уничтожили два логистических центра ВСУ

Минобороны РФ заявило о поражении двух логистических центров ВСУ под Одессой В Одесской области ВС России уничтожили два логистических центра ВСУ

Москва25 ноя Вести.Вооруженные силы России нанесли удары с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по двум логистическим комплексам в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что целями стали логистический центр "Нерубайское", расположенный в одноименном населенном пункте, и объект "Блум" в районе села Мирное.

По данным Минобороны, эти логистические площадки активно задействовались для приема, складирования и дальнейшего распределения грузов военного назначения, поступавших для нужд Вооруженных сил Украины.