Москва16 октВести.Российская армия нанесла удар беспилотниками по логистическому центру "Блум" в Одесской области, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате удара в Одесской области поражен логистический центр "Блум" в населенном пункте Теплодар, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.говорится в сообщении
Ранее в ночь на 15 октября российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре Измаила Одессой области, а также по двум сухогрузам, шедшим в Одессу с грузами ВСУ.