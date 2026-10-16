ВС РФ поразили логистический центр "Блум" в Теплодаре Одесской области Российские военные ударили по логистическому центру "Блум" под Одессой

Москва16 окт Вести.Российская армия нанесла удар беспилотниками по логистическому центру "Блум" в Одесской области, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара в Одесской области поражен логистический центр "Блум" в населенном пункте Теплодар, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. говорится в сообщении

Ранее в ночь на 15 октября российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре Измаила Одессой области, а также по двум сухогрузам, шедшим в Одессу с грузами ВСУ.