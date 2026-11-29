Москва29 нояВести.Российская армия в ночь на 29 ноября нанесла удары по объектам и морским судам, которые были задействованы в интересах украинских боевиков. Поражение получили цеха табачной фабрики "JTI Ukraine" в Полтавской области, где изготавливали боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Цеха располагались в Кременчуге, указали в российском военном ведомстве. Удар по цели был нанесен с помощью беспилотников.
В результате ударов поражены: в Кременчуге Полтавской области – цеха табачной фабрики "JTI Ukraine", в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУуказали в Минобороны РФ
Кроме того, российские силы поразили логистический центр "Мирс" в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов военного назначения для украинских боевиков, склад БПЛА в Сумской области и автожелезнодорожный мост "Преображенского" в Запорожье, через который ВСУ перевозили военные грузы в зону боевых действий в Донбассе.