Минобороны: ВС РФ поразили цех по производству комплектующих для БПЛА на Украине

ВС РФ поразили цех по производству деталей для БПЛА и табачный завод на Украине Минобороны: ВС РФ поразили цех по производству комплектующих для БПЛА на Украине

Москва7 окт Вести.Вооруженные силы РФ поразили цех "Группы промышленных предприятий "Александрия" в Кировоградской области Украины, где производились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, в том числе самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, армия РФ нанесла удар по табачной фабрике "JTI Украина" в населенном пункте Кременчуг в Полтавской области.

На производственных мощностях предприятия организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей ВСУ пояснили в ведомстве

В Минобороны рассказали, что удары были нанесены с помощью высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования.

Ранее также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по Трипольской ТЭС в Киевской области.