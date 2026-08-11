Москва11 авгВести."Херсонэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК" информирует граждан об аварийном отключении электричества. Как сообщается в Telegram-канале организации, речь идет о 14 муниципальных округах.
11.08.2026 г. (сегодня) с 21.10 в связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область…говорится в мессенджере
Сообщается, что специалисты прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение максимальному количеству абонентов. Компания принесла извинения за доставленные неудобства.