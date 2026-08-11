В "Херсонэнерго" сообщили об аварийном отключении электричества Ряд районов Херсонской области аварийно обесточены

Москва11 авг Вести."Херсонэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК" информирует граждан об аварийном отключении электричества. Как сообщается в Telegram-канале организации, речь идет о 14 муниципальных округах.

11.08.2026 г. (сегодня) с 21.10 в связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область… говорится в мессенджере

Сообщается, что специалисты прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение максимальному количеству абонентов. Компания принесла извинения за доставленные неудобства.