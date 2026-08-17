Москва17 авгВести.В Киеве и области на 48 часов объявлена угроза баллистических атак. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на мониторинговые сервисы.
Повышенная угроза баллистических ударов для Киева и области в течение 48 часовговорится в сообщении Telegram-канала "Украина сейчас"
Отдельно также объявлена угроза для Днепропетровска, Харькова и Полтавы, уточняется в сообщении.
Ранее CNN сообщало, что украинские военные столкнулись с острейшим дефицитом боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Из-за этого даже при наличии оборудования воздушные силы не могут перехватить ни одной ракеты.