В Киеве при пожаре в Академии наук пострадал экс-секретарь СНБО Украины Горбулин

В Киеве при пожаре в Академии наук был ранен ее вице-президент по вопросам ВПК В Киеве при пожаре в Академии наук пострадал экс-секретарь СНБО Украины Горбулин

Москва29 сен Вести.В Киеве при пожаре в здании Национальной академии наук Украины пострадал ее вице-президент по вопросам военно-промышленного комплекса, доктор технических наук, Владимир Горбулин, сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы.

Ранее академик занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в 1990-е годы выступал в качестве одного из разработчиков системы национальной безопасности страны.

По данным ряда источников, в результате происшествия Горбулин получил ранение, а его помощница погибла. Впоследствии инсайдеры сообщили, что экс-глава СНБО Украины уже находится у себя дома, опасности угрозы для его жизни нет.

Владимир Горбулин был секретарем СНБО Украины с 1994 по 1999 год и на протяжении нескольких месяцев в 2006 году. В течение длительного времени он консультировал президентов Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по вопросам развития оборонительной составляющей системы нацбезопасности Украины.

С 2015 по 2018 год Горбулин также руководил Национальным институтом стратегических исследований.

Днем 28 сентября стало известно о мощном взрыве в центральной части Киева и о масштабном возгорании в здании НАН.