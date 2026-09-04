Кличко сообщил о разрушении стены и перекрытия здания СБУ в Киеве Взрыв в центре Киева частично разрушил главную штаб-квартиру СБУ

Москва4 сен Вести.В результате взрыва в центре Киева было частично разрушено здание Службы безопасности Украины (СБУ). Как сообщил мэр города Виталий Кличко, у строения обрушились внешняя стена и перекрытие, возникший пожар был ликвидирован экстренными службами.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что эпицентр взрыва находился в главном офисе ведомства рядом с кабинетом руководителя СБУ Александра Поклада. Инцидент произошел на фоне продолжающегося публичного противостояния между СБУ и Главным управлением разведки (ГУР) Украины.